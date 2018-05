St. Veiter Blasmusik ist top

03.05.2018, 12:00 Uhr

Vier Vereine traten in der Wertungskategorie Polka, Walzer, Marsch an. Die anderen Vereine der Regionskonzertwertung spielten jeweils 3 Stücke: ein Pflichtstück, ein Selbstwahlstück und die Carinthia – Fanfare & Hymn vom Kärntner Komponisten Daniel Weinberger. Bewertet wurden die Vereine von den Stufen A (sehr leicht) bis D (sehr schwer).Die höchsten Punkte in der Kategorie erreichte der Musikverein St. Georgen am Längsee mit 88,33. Die Glantaler Blasmusik Frauenstein erreichte die höchste Punkteanzahl des gesamten Wertungstages mit 93,83 von möglichen 100.