Zeichnungen und Skulpturen

08.09.2018, 00:30 Uhr

Von der Idee zum Werk

Die Klagenfurter Bildhauerin Sacher-Santana hatte immer schon den Wunsch "dahinter zu schauen": "Beobachten, erfassen, verstehen und hinterfragen, was uns Menschen bewegt, wie wir funktionieren." Ihre Skulpturen wollen das Erspürte und Erfahrene wiedergeben. Sie sind eine Einladung, in die "begreifbar gemachten" Gefühle und inneren Prozesse einzusteigen und eigene Gedanken anklingen zu lassen.Für die Osttirolerin Birgit Bachmann ist "der Entwurf, die Skizze, die Zeichnung, die Idee" die Grundlage jeder künstlerischen Arbeit. Die Idee gilt es, mit einfachsten Mitteln festzuhalten und zu visualisieren. Die Zeichnung wird dabei zur Grundlage, der Mensch als gestaltendes Element tritt in den Hintergrund, wird Teil der zu gestaltenden Fläche. Die in Gmünd lebende Künstlerin ist Schülerin von Arnulf Rainer.

Birgit Bachmann & Anna Sacher SantanaGalerie Herzogburg: Burggasse 9, St. Veit;Vernissage: 14. September, 19 UhrAusstellungsdauer: 15. September bis 13. Oktober​Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 17 bis 19 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0664/5211752 oder 0664/3222522.Infos: www.galerie-herzogburg.at.