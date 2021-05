.



NÖ/BADEN-STEINFELD-TRIESTINGTAL-NEUNKIRCHEN. Im Gegensatz zum Vorjahr hat die Rhododendronblüte 2021 aufgrund der Temperaturschwankungen im Mai und des allgemein wechselhaften, für die Jahreszeit oft sehr kalten Wetters etwas später als sonst begonnen. Aber nun ist es wieder soweit, derzeit blühen die Rhododendren in unseren Gärten in voller Pracht.

Achtung, so wunderschön sie auch in der Blüte aussehen, viele Rhododendren sind giftig! Die giftigen Inhaltsstoffe befinden sich nicht nur in den Blättern, sondern auch im Nektar und in den Pollen.

Grob kann zwischen den kräftigen, höher wachsenden Arten mit großen Blütenständen und den zumeist kriechenden oder zwergwüchsigen mit kleinen Blüten unterschieden werden. Die kleinwüchsigen Rhododendren gehören zur Zwerggehölzformation der Hochgebirge, deren Lebensgrundlage eine Rohhumusschicht mit gutem Wasserabzug und hoher Luftfeuchtigkeit ist. Die Erstgenannten sind echte Waldpflanzen, die im Bereich hoher, tiefwurzelnder Bäume und im tiefgründigen Waldhumus am üppigsten gedeihen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist der im Jahr 1908 gepflanzte und mittlerweile riesige Himalaya-Rhododendron auf dem Kreuzberg im Bezirk Neunkirchen, der vor allem in der Blütezeit einen besonders herrlichen Anblick bietet.

Viel Vergnügen und liebe Grüße Silvia