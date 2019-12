Mit der OÖ Familienkarte ins Weihnachtsmuseum

Bis 6. Jänner 2020 ist das 1.Österreichische Weihnachtsmuseum mit Erlebnisbahn noch täglich geöffnet. Auf Schienengondeln geht die Fahrt mit der Erlebnisbahn über drei Stockwerke bis in die Engelwerkstatt, wo hunderte Engel malen, backen, basteln, …

In sieben Schauräumen dekorierte die Sammlerin Elfriede Kreuzberger über 14.000 Stück historischen Christbaumschmuck und stellt ihre große Puppensammlung mit Spielzeug aus. Eine besondere Aktion gibt es in den Weihnachtsferien für alle Familien mit der OÖ Familienkarte – bei Vorlage der Karte gibt es 50 % Ermäßigung auf die Kombitickets!

Das Steyrer Christkindl