Themen, die Menschen bewegen, werden ansprechend und lebensnah in den Predigten der Freien Christengemeinde Steyr aufgegriffen.

STEYR. Nicht nur das Pastorenehepaar Silvia und Tobias Rathmair, auch Gemeindemitglieder oder Freunde der FCG Steyr kommen regelmäßig zu Wort. Wie im November 2020, als der russlanddeutsche Pastor Andreas Berglesow von seiner außergewöhnlichen Nahtoderfahrung berichtete und den Zuhörer*innen damit so viel Hoffnung, Glaube und Mut vermittelte.

„Wir waren damals zuerst sehr enttäuscht, dass unser geplanter Vortrag nicht durchgeführt werden konnte,“ schildert Tobias Rathmair und erzählt weiter: „Was dann kam, hat jedoch alle überrascht“. Kurzerhand wurden einige technikaffine Mitglieder der Gemeinde aktiviert, um das Interview zu filmen. Seither ist das 80-minütige Video online und verzeichnet in Summe mehr als 900.000 Aufrufe aus der ganzen Welt. „Eine so breite Menschengruppe hätten wir mit einem Vortrag vor Ort nie erreicht“, ergänzt der Leiter des Videoteams, Franz Rathmair, und fügt hinzu: „Wir haben das wenige, das wir hatten, Jesus zur Verfügung gestellt – und er hat es vermehrt, damit viele was davon haben!“

Auch die kürzlich online gestellte Predigt eines Gemeindemitglieds zum Thema Zukunft verzeichnet schon zahlreiche Aufrufe, ebenso wie Weihnachtsvideos der vergangenen Jahre, Kindergottesdienst-Videos und „normale“ Andachten. Jeden Sonntag lädt die FCG Steyr ein, online dabei zu sein – via Livestream auf YouTube oder real im City Kino, wo sich die Freikirche seit September trifft. In einem großen, klimatechnisch gut ausgestatteten Saal ist genug Platz, um Abstand halten zu können (die aktuellen Corona-Maßnahmen sind zu beachten: https://www.fcg-steyr.at/events/gottesdienste). Über 300 Predigten der Gemeinde stehen auf der YouTube-Plattform zum Ansehen bereit (youtube.com/fcgsteyr).

„Es freut uns sehr, dass unsere Gemeinde mit ihren begrenzten Mitteln und trotz der ganzen Einschränkungen wegen der Pandemie zahlreichen Menschen ein Stück Hoffnung, biblische Orientierung und persönliche Ermutigung bieten kann. Dank dem großartigen Einsatz ehrenamtlich Mitwirkender konnte der Videodienst unserer Gemeinde so unerwartet wachsen,“ resümiert Pastor Toby und blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir sind bereit, uns auch weiterhin zu entwickeln, um in dieser Krisenzeit Hoffnung zu vermitteln.“