Am Sonntag, 6. Juni, ab 13 Uhr geht es beim Gasthaus Bachmayr in Mengerdorf los. Es geht zur Entdeckungsreise von Kleindenkmälern und Naturschönheiten zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerk in den Ortschaften Furtberg und Pesendorf. Das Katholische Bildungswerk Waldneukirchen lädt ein, um die Kulturschätze im nordwestlichen Eck des Gemeindegebietes zu entdecken. Die Route führt von Großmengersdorf entlang der Gemeindegrenze zu Bad Hall hinauf nach Furtberg und Pesendorf, wo Wegkreuze mit interessanten Blechbildern und Symbolik den Wallfahrer und Pilger eine kleine Ruhepause verschaffen. Besonderen Reiz bekommt diese Marterlroas durch die landschaftliche Schönheit und den Weitblick ins Gebirge, was sich wie die Kulisse eines herrlichen Bauernromans präsentiert. Die Teilnahme an dieser von Katharina Ulbrich geführten Tour, es ist bereits die 6. Marterlroas, ist gratis. Seit einigen Jahren organisiert das Bildungswerk die Marterl- und Kapellenwanderungen, um den großen Reichtum von neunzig religiösen Kleindenkmalen neu zu entdecken. Das Interesse ist auch Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Besitzern, die auf eigene Kosten diese Kulturschätze pflegen.