GARSTEN. Da die FF Garsten aufgrund der Corona Pandemie die Jahreshauptversammlung nur in absoluter Mindestbesetzung abhielten, wurden die Wissenstestabzeichen und Erprobungen am 14.07.2020 offiziell an die Feuerwehrjugendlichen der FF Garsten übergeben. Gleichzeitig wurden die neu beigetretenen Jugendlichen angelobt.