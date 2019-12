Silvesterparty im Wiener Ballsaal, in Peking oder doch lieber am Berg: So feiern die Promis.

STEYR & STEYR-LAND. Ein dicht gedrängtes Programm zum Jahreswechsel hat Josef „Pepe“ Schütz: Der ATV-Musiker steht bereits seit dem Jahr 2000 jedes Jahr zu Silvester auf der Bühne und begleitet die Menschen musikalisch ins Neue Jahr. Im Rahmen des Silvesterpfades unterhält der gebürtige Losensteiner erst die Wiener High Society am Rathausplatz.

Räuchern in Raunacht

Um 19 Uhr sorgt der Saxophonist dann als Teil von Thomas Kramls Silvestergala im Ballsaal für Stimmung bis zum Countdown. „Als Musiker weiß ich gar nicht, wie es ist, Silvester mit seiner Familie zu feiern. Wir holen das an vielen anderen Tagen und Abenden im Jahr nach“, so Schütz.

Gewisse Traditionen sind ihm aber lieb und teuer: „'Rauka gehen' am Nachmittag ist ein Pflichtprogramm. Und zu Silvester stehen, wie auch zu Weihnachten, Bratwürstel mit Sauerkraut am Speiseplan“, schmunzelt Schütz. Mit den Vorsätzen vom letzten Jahr ist der Losensteiner – wie er sagt – immer noch beschäftigt. Seine Devise: „Sich nicht von Vorsätzen stressen zu lassen.“

Wünsche für 2020 festhalten

Singer-Songwriterin „Nika“ alias Monika Wolfthaler aus der Laussa handhabt den Jahreswechsel ganz anders als Schütz. Die 26-Jährige liebt Neuanfänge. „Daher sind die Tage rund um Silvester ganz besondere für mich. Seit Mitte Dezember beschäftige ich mich viel intensiver als sonst mit meinen Zielen und mit dem Loslassen von Altem. Ich lasse das Vergangene Revue passieren und finde jedes Jahr viele Momente und Menschen, für die ich dankbar bin“, erklärt Nika. Ihre Wünsche an das Neue Jahr schreibt die Laussingerin nieder. Was sie am liebsten tun würde zu Silvester ist, mit ihren besten Freunden auf einer Hütte am Berg zu feiern: „Mit viel Wein, mit Spielen und natürlich mit Bleigießen!“

Der Bad Haller Alfred Pichler hat bereits in jungen Jahren seine beruflichen Chancen im Ausland genutzt und lebt mit seiner Familie in Shanghai. In den Genuss seiner gastronomischen Fähigkeiten kamen neben Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits namhafte Politiker der Volksrepublik China.

Silvester feiert der 1968 in Bad Hall geborene Promi-Koch im kleinen Rahmen in Peking. „Nur ich und meine Frau. Am 1. Jänner geht es ja wieder zur Arbeit ins Büro“, erklärt Pichler.

„Feiern ziemlich ausgiebig“

Das Chinesische Neujahr findet erst am 25. Jänner statt und wird mit Freunden und Verwandten gefeiert. „Eine Woche lang und das ziemlich ausgiebig“, schmunzelt Pichler. Besonders in Erinnerung bleiben werden ihm Silvesternächte aus seiner Lehrzeit: Bei Küchenmeister Josef Mandorfer hat Pichler während seiner Lehrzeit allerhand extravagante Speisen für die Kurgäste im heutigen Kurhotel gezaubert.