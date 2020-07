„Körperlich mit etwas Handicap, doch geistig voll da“, so freuen sich die vielen Gratulanten in der Familie, bei den Freunden in und außerhalb der politischen Bühne über den 90. Geburtstag des Ehrenbürgers Franz Pöllhuber in Waldneukirchen. „Was mir wirklich wichtig ist im Leben, sind die Familie und die Gemeinde“, erzählt der Jubilar. Sein ganzes Leben war gekennzeichnet durch Veränderung, mehrmalige Ortswechsel und von Bautätigkeit. Besonders prägend wurden in den letzten zwei Jahrzehnten die Visionen für ein modernes Waldneukirchen. Ganz ohne politische Lobby errichtete Franz Pöllhuber in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 2012 2das Nahversorgungszentrum auf dem Bauplatz der ehemaligen Volksschule. Damit setzte er einen wichtigen Meilenstein in der Eigenversorgung und Infrastruktur von Waldneukirchen. Außerdem willigte er ein, ein großes ortsnahes Grundstück für den Eigenheimbau zur Verfügung zu stellen. „Jetzt verkaufe ich aber keine Baugründe mehr, denn es soll ein Grüngürtel als Abschluss des geschlossenen Siedlungsgebietes entstehen“, ist die neue Idee des rüstigen 90ers. Fragt man ihn über die Zukunft von Waldneukirchen, so hat er auch da schon wieder konstruktive Pläne. „Wir sollen ein g´scheites Dorfzentrum machen mit einem Gastronomiebetrieb gegenüber vom Nahversorgungszentrum“, so Pöllhuber. Dafür hat er auch bereits die Weichen gelegt und die leerstehende Sparkasse gekauft. Es würde niemand wundern, wenn er nicht bereits Entwürfe oder Pläne davon in der Schublade hat, denn früher war er ja als Nebenerwerbslandwirt bei einer Baufirma tätig. Die höchste Auszeichnung der Gemeinde Waldneukirchen „Ehrenbürger“ wurde ihm schon vor Jahren verliehen, dieser folgte 2017 die Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich.