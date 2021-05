Wer kennt sie nicht, diese farbenprächtige Böschung bei der Firma OBI Möbel in Richtung Pachschallern? In Sierning gilt diese Blumenfülle schon fast als ein Wahrzeichen.

Das Besondere an dieser Blütenpracht ist, dass die Böschung in mühseliger Arbeit von einer 91jährigen gepflegt wird. Frau Obermayr, deren Lieblingsbeschäftigung das Gartln ist, verbringt ganze Tage mit dem Jäten von Unkraut und der Pflege der Polsterpflanzen. Zusätzlich zu dieser Arbeit betreibt sie auch noch sehr erfolgreich ihren Gemüsegarten.

Nicht nur die vielen Radfahrer und Spaziergänger freuen sich über diese Augenweide, auch den Bienen bietet diese Blütenpracht eine reichliche Nahrungsstätte.

"Als Kulturreferentin freue ich mich über das Engagement von Frau Obermayr und möchte ihr für Ihre Arbeit, die dazu beiträgt, dass wir ein gepflegtes Ortsbild haben, ganz herzlich danken", so Vizebürgermeisterin Irene Moser.