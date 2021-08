Bei uns wird die liebgewonnene schon traditionelle Bücher-Fundgrube

am 2.SONNTAG im Monat

in der evang. Kirche STEYR- Bahnhofstrasse 20 ,

- nach einer längeren Corona pause – wieder weitergeführt.

Man kauft regional in der Nähe um günstige

-,5 / 1.- / .. Euro zum einfach einmal blau machen.

Ein Vorbeikommen zahlt sich immer aus, für Lesestoff ist gesorgt.

Neue + gebrauchte sehr umfangreiche und gut geordnete Bücher (Romane, Krimis, Kochbücher, Kinderbücher, Reise, Geschichte, Musik, Literatur, Wissenschaft, ...) in unserem alten Gemeindesaal warten am

Sonntag : 8. August

(11:00 bis 12:30 ) Foto: Privat ,vor Corona

und weiter geht es dann , sofern Corona bedingt möglich ,

am 12.Sept / ………