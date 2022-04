Lainer & Aigner - "einvernehmlich verschieden"

Humor macht vieles im Leben leichter. Verlier ihn nie! In diesem Sinne gönnen Sie sich in dieser schwierigen Zeit etwas Abwechslung bei einem Kabarettabend mit Günther Lainer und Ernst Aigner und ihrem neuen Kabarettprogramm „einvernehmlich verschieden“.

Beim 3. Ersatztermin am Samstag, 7. Mai um 20:00 Uhr gehen Günther Lainer und Ernst Aigner im Pfarrzentrum Steyr-Münichholz den Fragen auf den Grund wie schrecklich kompliziert unser Leben geworden ist. Zu jedem Spruch gibt es Widerspruch, zu jedem Satz einen Gegensatz, zu jeder Studie eine Gegenstudie. Die Verunsicherung schreitet voran, nicht einmal mehr auf Fake-News ist Verlass. Aber fürchtet euch nicht: Günther Lainer und Ernst Aigner tragen in ihrem neuen Programm das Licht der Hoffnung in unsere verwirrte Welt.

Kartenpreise VVK 20€ / AK 22€

Der Kartenvorverkauf läuft nur telefonisch über Christian Deichstetter unter der Tel.: 0681 841 67 699. Die Karten können dann in der Pfarrkanzlei oder nach Vereinbarung abgeholt werden.

Die bereits verkauften Karten für die verschobenen Termine behalten die Gültigkeit.

Die FREIE PLATZWAHL müssen wir aber auf Grund der Covid19 Bestimmungen aufheben. Ein jeder Besucher bekommt einen ihm zugewiesenen Sitzplatz.

Es gelten die aktuellen Covid19 Bestimmungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung.

Einlass ist um 19:00 Uhr.