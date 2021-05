Erfolgreicher Start in die Wettkampfsaison

Bei der international besetzten EUROW in Ottensheim von 29.-30.05.2021 konnte der RV Steyr einen erfolgreichen Start in die noch junge Wettkampfsaison verzeichnen. Larissa Nitsche sicherte sich die Bronzemedaille im Juniorinnen A Einer.



Überraschung im Vorlauf

Neben zahlreichen österreichischen Rudervereinen, waren auch Gleichgesinnte aus Deutschland und den Niederlanden vertreten. Bei den Juniorinnen A (17-18 Jahre) waren zwölf Boote gemeldet. Somit konnten sich in den beiden Vorläufen nur die jeweils drei Schnellsten einen Platz im A-Finale sichern. Nitsche ging zum ersten Mal über 2.000 Meter an den Start und überraschte gleich mit einem 2. Platz. Insgesamt ließ sie mit der drittschnellsten Zeit unter allen Ruderinnen aufhorchen und weckte die Hoffnung auf eine Medaille am Finaltag.

Kampf um Silber

Im Finale bestätigte Larissa ihre Leistung vom Vortag. Nach einem aggressiven Start lag sie bis zur Streckenhälfte auf dem 2. Rang. Dann wurde die Haidershofnerin aber zunehmend von einer Wienerin attackiert. Die beiden jungen Sportlerinnen kämpften Bug an Bug über 500 Meter um Silber! Leider ging Larissa im Endspurt etwas die Luft aus, sie konnte aber ungefährdet als Dritte über die Ziellinie schieben. Der Sieg ging an eine deutsche Ruderin. Für die 17-Jährige Nitsche war es der erste Podestplatz bei einer Regatta.