Das vergangene Wochenende wurde schon vor einiger Zeit bei zahlreichen Läuferinnen und Läufern des Winter-Sommersportvereins Gaflenz rot im Kalender angestrichen.

GAFLENZ. Mit dem Internationalen Stadtlauf in Waidhofen und dem Laufklassiker am Wolfgangsee fanden nach der Zwangspause wieder zwei Veranstaltungen statt, bei denen auch schon in der Vergangenheit immer Vereinsmitglieder am Start gewesen sind.

Tolle Leistung in Waidhofen

Sechs Teilnehmer des Winter-Sommersportvereins standen am Samstag, 9. Oktober am Stadtplatz in Waidhofen an der Startlinie. Laurin Schönberger konnte beim Schülerlauf über 980 m den 1. Platz feiern. Ebenfalls am Start war hier Vereinsmitglied Valentin Desch, der diesmal für die Sportmittelschule Waidhofen lief. Ein sechsköpfiges Starterfeld stellte sich beim Hauptlauf der Distanz über 6.100 m. Wolfgang Steindler konnte seine Klasse in einer Zeit von 22:58.6 min. für sich entscheiden. Vereinskollege Christian Rehak erreichte nach 23:37.0 min die Ziellinie. Mit einer Zeit von 26:13.5 min kam Laurin Schönberger in der AK20 auf Platz 14 ins Ziel und schob sich in der „internen WSG-Wertung“ auf Platz 3. Gefolgt von Stephan Schönberger, der mit einer Zeit von 26:39.2 min einlief. Paul Steindler mit 28:07.9 min und Jürgen Fluch mit 33:37.9 min komplettierten dann das Feld.

Stockerlplätze am Wolfgangsee

Immer wieder eine Reise wert ist der Wolfgangseelauf. So gingen am 10. Oktober zehn Läuferinnen und Läufer des Winter-Sommersportvereins Gaflenz bei traumhaftem Herbstwetter an den Start. Am Ende standen drei von ihnen auf dem Podest. Paul Steindler entschied die Klasse M20 über 10 km in einer Zeit von 53:02 min für sich. Vater Wolfgang Steindler konnte sich mit einer soliden Leistung über die Distanz von 27 km nach 2:03:33 Stunden über den 2. Platz in der Klasse M55 freuen. Der älteste Teilnehmer im WSG-Feld war wie so oft Werner Harreither. Er lief beim 10 km Uferlauf nach 1:06:02 Stunden ins Ziel und erreichte damit in der Alterklasse M70 den hervorragenden 2. Platz. Ebenfalls waren im Salzkammergut mit am Start: Magdalena Riegler (5,2 km), Bettina Henöckl, Viktoria Desch, Patrick Helm, Gregor Pichler, Helmut Stubauer und Jürgen Vielhaber (alle über 10 km). Alle Bilder und Ergebnislisten des Wochenendes gibt es auf wsg-gaflenz.at.