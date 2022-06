Erfolg bei Staatsmeisterschaft im Kickboxen

STEYR. Anfang Juni fand in Wels die diesjährige Staatsmeisterschaft im Kickboxen, abgehalten vom Verband WKF-Austria, statt. Haupttrainer und Träger des ersten Dan in Karate Ekrem Racaj und Co-Trainer Adethar Racaj führten gemeinsam mit Kindertrainer Lukas Benjamin Schmidt fünf ihrer Schützlinge zu beachtlichen Erfolgen.

Jeder der angetretenen Teilnehmer konnte eine Medaille mit nachhause nehmen. In der Disziplin Vollkontakt konnte sich Minkail Zakriev gegen sämtliche Mitstreiter behaupten, holte eine Goldmedaille für seinen Verein und gilt somit als amtierender WKF-Austria Staatsmeister in seiner Gewichtsklasse bis 86 kg.

Patrick Elshani konnte sich ebenfalls in der Disziplin Vollkontakt bis 91 kg und zudem in der Disziplin Semikontakt bis 91 kg eine Silbermedaille sichern und errang nach zwei starken Kämpfen einen soliden zweiten Platz in den jeweiligen Kategorien.

Besonders hervorgestochen sind darüber hinaus die Nachwuchstalente des Vereins.

Der 11 jährige Arnes Hoti (Gewichtsklasse bis 45 kg) holte sich eine Goldmedaille in der Disziplin Leichtkontakt. Der 13 jährige Giani Dodo (Gewichtsklasse bis 51 kg) erreichte ebenfalls Gold in der Disziplin Leichtkontakt. Die 15 jährige Sara Karahan (Gewichtsklasse bis 70 kg) erkämpfte sich ebenfalls eine Goldmedaille und zählt als einzige Frau des Vereins, die an der Staatsmeisterschaft teilnahm, zu den besonderen Vorbildern für junge Frauen und Kämpferinnen.

"Der Verein Fighters Gym Steyr konnte durch seine abwechslungsreichen und intensiven Trainings vier Staatsmeister und einen Vize-Staatsmeister hervorbringen. Darauf sind wir sehr stolz.", erklärt Lukas Benjamin Schmidt zufrieden.