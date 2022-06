An 29 aktive Sportler und 37 Funktionäre aus Oberösterreich überreichte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Landessportorganisation (LSO), Union-Präsident Franz Schiefermair, das Landes-Sportehrenzeichen in Silber. Über die Auszeichnung in Gold freuten sich 13 aktive Sportler und 37 Funktionäre.

STEYR. „Herzliche Gratulation all diesen Persönlichkeiten des oberösterreichischen Sports zur verdienten Auszeichnung. Die Liste der Geehrten steht für viele großartige Erfolge und zeigt einmal mehr das enorme Engagement und die sportliche Vielfalt in unserem Bundesland“, betonte Landesrat Achleitner. Aus dem Bezirk Steyr wurde Anton Vorhauer mit dem Landessportehrenzeichen in Gold und Gerhard Bichlwagner und Erich Zeindlhofer mit dem Landessportehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

LR Achleitner: „Mit der Verleihung des Landes-Sportehrenzeichens sagen wir DANKE für die besonderen Dienste rund um den Sport.“

„Sport ist eine Lebensschule und die Basis für ein aktives und gesundes Leben, ebenso aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und eine Bereicherung für den Tourismus“, so Landesrat Achleitner weiters. Daher habe der Sport in Oberösterreich einen besonders hohen Stellenwert: Mit 2.500 Sportvereinen und rund 200.000 ehrenamtlich engagierten Menschen gibt es in keinem anderen Bereich des sozialen Lebens einen so hohen Anteil an Ehrenamtlichen. „Das Land Oberösterreich ist dankbar und stolz, dass so viele Menschen ihr Leben dem Sport widmen und darin sehr erfolgreich sind. Die verliehenen Ehrenzeichen stellen ein ganz besonderes Zeichen der Wertschätzung für außergewöhnliche Leistungen im und für den Sport dar", betonten Landesrat Achleitner und Präsident Schiefermair.

GOLD

Anton Vorhauer

ASV Bewegung Steyr

Seit 1996 engagiert sich Anton Vorhauer als Jugendleiter und Sportleiter des ASV Bewegung Steyr. Kindern und Jugendlichen die Freude am Sport zu vermitteln und den fußballerischen Nachwuchs zu fördern, ist ihm dabei ein besonders großes Herzensanliegen. Anton Vorhauer war maßgeblich am Umbau der Vereinssportanlange beteiligt und zudem ein Jahrzehnt lang als ASKÖ-Sportleiter und Referent für Fußball auf Bezirksebene tätig.

SILBER

Gerhard Bichlwagner

ASV Bewegung Steyr

Gerhard Bichlwagner ist seit 1996 eine Säule des ASV Bewegung Steyr. Sowohl als Spieler als auch Funktionär übernahm er ohne große Umschweife Verantwortung. Seit 2015 ist er Vereinsvorsitzender des Zweigvereins Ennsleiten Tennis, seit 2017 Vereinsvorsitzender des gesamten Vereins. Besondere Herausforderungen für den Verein waren die Generalsanierung der Tennisplätze 2015/16 sowie die neuerliche Wiederinstandsetzung nach der Vermurung 2017 – Herausforderungen, die unter der Führung von Gerhard Bichlwagner bestens gemeistert wurden.

SILBER

Erich Zeindlhofer

ASKÖ Karate Steyr (ASKÖ)

Erich Zeindlhofer engagiert sich mit Leib und Seele für „seinen“ ASKÖ Karate Steyr. 2006 übernahm der bisherige Stellvertreter die Funktion des Vereinsvorsitzenden und führt den ASKÖ Karate Steyr seitdem mit viel Einsatzbereitschaft, Umsicht und Gewissenhaftigkeit. Dabei ist er – wie man so hört – quasi 24 Stunden an sieben Tagen die Woche für seine Mitglieder da.