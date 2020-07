„Lebensraum Ennstal – Da will ich lernen!“: Die Berufsreifeprüfung startet im Frühjahr 2021 in Reichraming.

STEYR-LAND. Nach dem erfolgreichen Start von „Lehre mit Matura“ 2019 im TDZ Ennstal soll das Angebot im Lebensraum Ennstal nun um die Berufsreifeprüfung für Erwachsene erweitert werden. „Die Kurse für die Berufsreifeprüfung lassen sich im Lebensraum Ennstal optimal in die Lebensgestaltung integrieren. Sie können Dank der flexiblen Gestaltung und modernen Lernmethoden sowohl berufsbegleitend als auch in Bildungsteilzeit oder Bildungskarenz besucht werden“, so Erika Lottmann, die Sprecherin der Initiative Lebensraum Ennstal.

Start mit Lehrgang „Deutsch“

Weiterbildungshungrige, die sich in der Vergangenheit für dieses Erfolgsmodell interessierten, konnten nur aus entsprechenden Angeboten im Zentralraum wählen. Das soll sich ändern: Kursstart der Berufsreifeprüfung im Ennstal ist für das Frühjahr 2021 mit dem Lehrgang „Deutsch“ geplant. Insgesamt müssen vier Teilprüfungen in Deutsch, Mathematik, Englisch und dem persönlichen Fachbereich absolviert werden.

Weitere Infos & Anmeldung

Die Kurse werden in Kooperation mit dem WIFI Oberösterreich einmal wöchentlich in Form eines Abendtermins stattfinden. Alternativ können die zukünftigen Teilnehmer auch in die laufende Kursschiene von „Lehre mit Matura“ einsteigen.

Interessierte können sich bereits jetzt an das TDZ Ennstal, Barbara Ende, T 07254/20580 oder E office@lebensraum-ennstal.at wenden.