Auftaktevent für das Jahr 2020.

Steyr:

Nach dem Sektempfang begrüßte Michael Kölbl die Gäste, die auf Einladung der Jungen Wirtschaft Steyr und Steyr/Land zum Power Shopping ins Hey kamen. Per Los wurden 10 Teilnehmer/innen gezogen, die dann zur Challenge antraten. In 120 Sekunden mussten mindestens drei Teile, davon ein Oberteil und Unterteil im Erdgeschoss von Steinecker gekauft werden, der Einkaufswert durfte die Summe von € 200,- nicht überschreiten, Monika Brandner war am Nähesten und krönte sich zur Siegerin, die ersten drei bekamen einen Gutschein im Wert von 200 Euro.

Danach gab es noch ein gemütliches Networking in der L´ Osteria.