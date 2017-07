Acoustic Soul Grooves - Georg Neureiter auf Burg Losenstein

„Do not be scared, reach for the stars”, klingt es in einem seiner Lieder. Mit seiner neuen Scheibe, die im Oktober 2016 erschienen ist und den passenden Titel „Joygrounds“ trägt, spannt Georg Neureiter den Bogen zwischen virtuoser Gitarrenmusik und Folk/Pop-Songs, die unter die Haut gehen. Seine Musik ist poetisch, groovelastig und wirkt, als hätten sich Pina Bausch, Quentin Tarantino und Gerhard Richter zum Musikmachen verabredet: kräftig, direkt und authentisch.



Eintritt: natürlich wie immer FREI - um freiwillige Spenden wird gebeten!



Die Veranstaltung findet nur bei trockener Witterung statt - Wetter-Hotline 0676/791361

Für mehr Infos zur Burg und den Veranstaltungen: www.burglosenstein.at