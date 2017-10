Projekt Reichtum – aber das Puff ist ihnen nach wie vor zu teuer

14.10.2017, 19:46 Uhr

Steyrer Kult-Combo feiert am 25. Oktober im Röda 10-jähriges Bühnenjubiläum

STEYR. Sie sind zwei Sozialarbeiter, ein Sozialpädagoge und ein Lehrer, die gerne musizieren und nur halbwegs gerne arbeiten. Am 25. Oktober feiert ihr Projekt Reichtum im Kulturzentrum Röda etwas, das es gar nicht geben sollte: das 10-jährige Bühnenjubiläum. „Wir wollten mit der Musik schnell reich werden, Ruhm ernten und vor allem Glück bei den Frauen haben,“ sagt Peter Kramlinger, einer der Gründungsmitglieder der Band. „Außer mit den Erfahrungen, die wir in mittlerweile rund 60 Auftritten gesammelt haben, hat das, ganz ehrlich, vorne und hinten nicht geklappt.“ Und weil das nicht geklappt hat, nimmt sich die Band einfach selbst und manchen Hit der Musikgeschichte ein wenig auf die Schaufel - zum Gaudium des Publikums.Das Projekt Reichtum hat Spaß an der Musik und das hört man. Das Projekt Reichtum macht Musik mit Unterhaltungswert und das sieht man. Am Publikum, das mitsingt und mittanzt und mitlacht.Solider Rock, melancholischer Blues und der eine oder andere Reggae mit Texten zum Lachen, manchmal zum Rotwerden und immer mit einem Augenzwinkern.

Wir covern nicht, wir kapern!

„Wir covern keine Hits, wir kapern sie“, sagt Lead-Sänger Kramlinger. Aus Bobby McFerrins „Dont worry, be happy“ wird da schon mal der Kalauer „Da frag ich, den Pepi“. Wenn die Bloodhound Gang besorgt feststellt: „The roof on fire“ - antworten die Herren vom Projekt Reichtum ernüchtert: „Des Puff is ma z’teia“.Und weil der Reichtum für die Band wirklich noch immer ein Projekt ist, geben die vier Herren der Originalbesetzung (Johannes Altmüller, Peter Jakob, Peter Kramlinger, Mathias Stollberger) auch die eigene Vorband. Im Röda-Beisl begrüßen die vier Gründungsmitglieder die Gäste „unplugged“.Danach steigt die laute Party im großen Saal. Für den Jubiläums-Gig hat die Band aufgerüstet: Die Söhne zweier Bandmitglieder sorgen – für ein Taschengeld, mehr ist an Gage nicht drinnen – an der Stromgitarre und am Schlagzeug für noch mehr Groove, Bläser geben dem Auftritt Big-Band Charakter.Projekt ReichtumSamstag, 25. Oktober, 20 Uhr, Kulturhaus Röda