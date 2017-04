1000 Euro für Happy Kids gespendet

24.04.2017, 16:13 Uhr

Franz Müllner

, war in 19 Happy Fit Studios unterwegs. In neun Tagen hat Müllner dabei für die Organisation „Happy Kids – Bärenstark gegen Kindesmissbrauch“ in 60 Stunden Training mehr als 1500 Kilometer am Rad zurückgelegt und 100 Tonnen Gewichte gestemmt. Alles für den guten Zweck: 1000 Euro Spendengelder konnten jetzt der Organisation übergeben werden.