Luther-Musical

29.09.2017, 19:25 Uhr

Die vielköpfige Familie Luther sitzt am Abendtisch und Papa Luther kommt ins Erzählen, wie das damals alles so war: Mit dem Gewitter und dem Kloster, den Thesen an der Kirchentür, dem Verhör beim Kardinal Cajetan, der Entführung im Wald, der Bibelübersetzung… Besonders spannend wird es dadurch, dass Luther immer wieder in diese historischen Szenen schlüpft und Familie und Zuschauer diese Szenen miterleben können. Ein für Kinder und Erwachsene gut geeignetes, informatives und unterhaltsames Musicalhörspiel mit historischen Hörszenen,. vielen neuen Liedern (vom Schülerchor gesungen) und zwei original Lutherliedern.

Dieses Musical von Heiko Bräuning wird von Schülerinnen und Schülern der ImPuls Schule und einer Laienspielgruppe unter der Leitung vonFrau Pfarrerin i. E. Mag. Insa Rößler aufgeführt.Eintritt: VVK 10,- €, Schüler 5,- €; AK 12,- €, Schüler 7,- €. Vorverkauf beim Stadtservice Steyr im Rathaus, Tel.Nr.: 07252/575/800 oder bei Wolfgang Hack, Tel. Nr. 0676/916516 - office@steyr-touristik.at