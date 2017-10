AT

Am Freitag den 13. Oktober 2017 findet von 14 - 18 Uhr das alljährliche Big Apple - Apfelfest am Bad Haller Hauptplatz statt.



Mit tollen Aktionen und Köstlichkeiten rund um den Apfel möchten sich die Geschäfte des Bad Haller Stadtplatzes bei ihren Kunden bedanken.



Apfelkrapfen, Apfeltiramisu, Apfelbrot, Apfelcider und Apfelbrände warten darauf verkostet zu werden. Also, kommt vorbei und greift zu!