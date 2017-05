03.05.2017, 20:20 Uhr

Ein Bienenschwarm hatte sich in der Baumkrone direkt neben der Volkschule niedergelassen. Ein Imker hatte die Feuerwehr alarmiert und um Unterstützung ersucht. Nachdem eine Leiter in Stellung gebracht wurde, stieg ein Feuerwehrmann in die Baumkrone hinauf. Nach kurzer Zeit konnte das Bienenvolk eingefangen werden und wieder in den Bienenstock übersiedeln.Bilder: FF Garsten