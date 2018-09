Pfarre Vestenthal feierte 300. Fatimafeier

15.09.2018, 09:29 Uhr

mit einer festlichen Messe und einer Lichterprozession mit Musikkapelle, Liedern und Rosenkranzgebeten. Um den Frieden zu beten, im Kleinen wie im Großen, ist auch der Auftrag an uns Menschen im Jahr 2018. Ein Blick in die Welt genügt und wir wissen, wie bedroht der Frieden ist! „Der Friede beginnt in unserem eigenen Herzen!“, so predigte der St. Valentiner Pfarrer Johann Zarl bei der Festmesse und er hat recht. Bitten wir Gott und die Hl. Maria, dass es uns immer mehr gelingt, Menschen des inneren Friedens zu sein, zu werden! Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, können große Dinge tun … um den Frieden zu beten, ihn zu leben ist ein Anfang, ein wichtiger Anfang …

Am 13. Mai 1917 ist einigen Kindern in Fatima (Portugal) die Hl. Maria erschienen! Maria bat die Kinder um ihr Gebet, um Frieden in der Welt. 101 Jahre danach, treffen sich immer noch an vielen Orten Gläubige, um an diese Erscheinungen zu denken und um dem Wunsch der Gottesmutter nachzukommen!Seit Oktober 1968 finden Fatimafeiern in der Pfarre Vestenthal statt. Im Zuge einer Pilgerreise mit dem damaligen Herrn Pfarrer Pfaffenbichler wurde die vom Künstler Joseph Rifesser geschaffene Marienstatue von Pilgern unserer Pfarre nach Fatima gebracht und dort in der Erscheinungskapelle von Weihbischof Dom. Domingos de Pinho Brandao gesegnet. Bei der Segnung betonte der Weihbischof von Leira dass der 13. Mai und der 13. Oktober, der erste und letzte Tag der Marienerscheinungen in Fatima besonders festlich begangen werden. Diese Idee übernahmen die Pilger unserer Pfarre. Seither finden nun jährlich von Mai bis Oktober, jeden 13. des Monats, unsere bereits traditionellen Fatimafeiern statt. Pfarre Vestenthal