Tausende Biker rollten von Steyr zum Harley-Treffen nach Bad Hall

01.05.2018, 16:10 Uhr

STEYR / BAD HALL. Auch heuer wurde das traditionelle Harley-Treffen am 1. Mai vom Harley-Davidson-Club (HDC) Ironcity Steyr durchgeführt. Um 14 Uhr setzten sich etwa 1000 Motorräder mit insgesamt rund 70.000 PS von Steyr nach Bad Hall in Bewegung. Blitzendes Chrom und dröhnende Motoren beherrschten dann für einige Stunden das Zentrum der Bad Haller Kurstadt.Seit dem Jahr 2000 finden dieses Harley-Treffen am 1. Mai in Steyr und Bad Hall statt und der Reinerlös wird immer für den guten Zweck gespendet.Tausende Zuschauer bestaunten etwa 1000 Motorräder im Stadtzentrum. Für Musik in der Kurstadt sorgt die Band „The Jeans“ und um 15.30 Uhr fand erstmals eine Motorradweihe statt.Den Erlös der Veranstaltung spenden die Organisatoren wieder einem wohltätigen Zweck.