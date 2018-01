3. Steyrer Indoor Drachenbootrennen 2018

Am 17. März 2018 geht bereits das 3. Steyrer Indoor Drachenbootrennen über die Bühne.Ein Team besteht aus sechs bewegungshunrigen PaddlerInnen, die versuchen das 12,5m lange Drachenboot zwei Meter nach vorne zu schieben.Im Gleichschlag der Ziellinie entgegen!!Auch heuer wird wieder in den Klassen Damen / Herren und Mixed gepaddelt.Neben dem Indoorrennen am Samstag gibt es am Sonntag auch wieder ein Langstreckenrennen über 3000m an der Enns.Anmeldung & weitere Info: www.forellekanu.com - guenther@briedl.eu