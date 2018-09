Reichraminger Sieg gegen LZ Wels in der OÖ JUDO-Schülerliga

17.09.2018, 21:39 Uhr

Im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums fand in der der NMS Reichraming die 6. Rd. in der OÖ Schülerliga statt.

Die Runde in der Schülerliga war vom Ergebnis her am Ende eine doch klare Angelegenheit. Verlief der 1.Durchgang mit 5:3 sehr knapp, stellte man im 2.Durchgang um, und brachte neue Kräfte. Mit Ilia Snezhkov und Hanna Stögmann wurden zwei tolle Kämpfe abgeliefert, beide Male brachte es einen Punkt für Reichraming ein. Am Ende hieß es 11:5 für Reichraming. Tolle und beherzte Kämpfe vom ganzen Team. Das Ziel Final Four dürfte somit unter Dach und Fach sein. Gratulation den Jungs und Mädels.Die Punkte für Reichraming:je 2 Punkte: Isabella Stögmann, Mohamed Muntsurov, Clemens Pichler, Max Wössje 1 Punkt: Kilian Ahrer, Ilia Snezhkov, Hanna Stögmann