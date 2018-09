Neuer Zweig Netzwerktechnik an der HTL Steyr ist ausgebucht

17.09.2018, 15:33 Uhr

Dem IT-Fachkräftemangel begegnet die HTL Steyr mit einer neuen Fachrichtung. Das Interesse am neuen Zweig ist groß.

STEYR. Dem Fachkräftemangel in der IT-Branche können wir nur begegnen, indem wir in die Ausbildung investieren. Die HTL Steyr hat deshalb ab dem Schuljahr 2018/19 den neuen Zweig Netzwerktechnik ins Angebot genommen“, sagt Franz Reithuber, Direktor der HTL Steyr. Mit dieser Maßnahme wird Interessenten erstmals eine fachspezifische Ausbildung in der Region ermöglicht. Bisher mussten diese auf andere Schulen im Land ausweichen. Dass der Bedarf nach Ausbildung im IT-Bereich vorhanden ist, zeigen die Anmeldungen. Der neue Zweig ist zu seinem Start im neuen Schuljahr 2018/19 ausgebucht.

Fachkräfte in der Region ausbilden

Umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten

Die Region Steyr ist ein bekannter Hotspot für IT in Österreich. Hier gibt es zahlreiche attraktive Arbeitgeber für IT-Fachkräfte. Mit der neuen Fachrichtung an der HTL Steyr gibt es nun auch die passende Ausbildung in nächster Nähe. Neben den bereits bestehenden Zweigen der elektronischen und technischen Informatik erweitert die Fachrichtung Netzwerktechnik das Ausbildungsangebot in der Region Steyr wesentlich. Der neue Schwerpunkt grenzt sich zudem von den anderen Ausrichtungen von IT-Standorten in Oberösterreich ab.Der neue Zweig hat einen sehr starken Fokus auf das Programmieren. Dabei geht es im Sinne von „Industrie 4.0“ um die Vernetzung des „internet of things“ und die Programmierung von Datenbanken, Apps und Software. „Interessierte Schülerinnen und Schüler können ihre Ausbildung in der Region machen und müssen nicht zu anderen Schulen abwandern. Das stärkt natürlich auch den Wirtschaftsstandort, weil die so dringend benötigten Fachkräfte vor Ort bleiben und ihr Wissen auch hier in der Praxis zum Einsatz bringen werden. Das ist gut für die gesamte IT-Branche in der Region Steyr“, sagt Wolfgang Bräu, Sprecher der IT Experts Austria.