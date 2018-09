Programmier-Club „Coder Dojo Steyr“ lädt zum Schnuppertag

13.09.2018, 11:58 Uhr

Einen ersten Vorgeschmack auf welches Interesse ein kostenloser Programmier-Club für Kinder und Jugendliche in Steyr stoßen wird, bekamen die Initiatoren um Maria Pernegger bei der Erstpräsentation des Konzepts im Museum Arbeitswelt. Neben künftigen Mentoren kamen auch schon die ersten neugierigen Eltern mit ihren interessierten Kindern und Jugendlichen.

Mentoren gesucht

Ehrenamtlich und kostenlos



Partnerschaften mit Firmen und Schulen

STEYR. Rainer Stropek und Karin Huber, die seit drei Jahren CoderDojo Linz ehrenamtlich betreiben, gaben mit einer kurzen Präsentation Einblicke in ihre Arbeit. Die beiden selbständigen Softwareentwickler haben die Idee eines CoderDojos in den Benelux-Ländern kennengelernt. Begeistert von der positiven Energie, die zwischen Mentoren und Lernenden spürbar war, haben sich die beiden entschlossen, das Konzept auch für Linz umzusetzen. Heute tauchen im Wissensturm Linz jede zweite Woche zwischen 40 und 60 Kinder wie Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren auf, um gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren zu programmieren. Jetzt soll es einen solchen Club bald in Steyr geben.„Es ist großartig, dass bereits dem ersten Aufruf über 15 interessierte Mentoren gefolgt sind“, freut sich die Initiatorin Maria Pernegger. „Bis zum Start werden wir den Kreis sicher noch erweitern“, ist Pernegger überzeugt. Mentor können Personen sein, die Basiswissen über das Programmieren mitbringen.Rainer Stropek betonte während der Präsentation, dass es für Kinder, die gerade am Anfang stehen, auch Mentoren braucht, welche die Aufgabenstellungen vorlesen können. „Aber natürlich braucht es auch Profis, die verschiedene Programmiersprachen abdecken, da die Kinder und Jugendlichen auch mit unterschiedlichen Interessen und Vorwissen auftauchen.“Wenn sich ein neuer Standort „CoderDojo“ nennen möchte, setzt er auch die Charta der internationalen Gemeinschaft um. Diese besagt, dass die Arbeit Mentorinnen und Mentoren auf ehrenamtlicher Basis passieren muss und dass die Angebote für Kinder und Jugendliche immer kostenlos sind. Maria Pernegger, die gemeinsam mit Walter Ortner (Verein FAZAT) Gespräche mit Firmen führt, möchte hier noch weiter gehen: „Damit wir die Zugangshürden für Kinder möglichst gering halten, sind wir aktuell dabei, mit der Unterstützung von Sponsoren Laptops und ergänzende Hardware anzuschaffen, sodass auch Kinder, die kein entsprechendes Gerät besitzen, mitmachen können.“ Stropek betonte auch noch, dass die Mentorinnen und Mentoren sich für nichts verpflichten und keine Aufsichtspflicht haben.Noch sind die beiden aber nicht am Ziel: „Wir suchen immer noch nach Partnern, die uns mit Geld- oder Sachsponsoring, aber auch mit Know-How unterstützen. Das können beispielsweise auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die das Unternehmen als Mentoren entsendet“, so Ortner. Stephan Rosinger, der seitens des Museum Arbeitswelt das Projekt begleitet, kümmert sich mit Pernegger um den Kontakt zu Schulen. „Über die Schulen werden wir in weiterer Folge auch den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen suchen, aber natürlich auch zu interessierten Lehrerinnen und Lehrern, die das Projekt aktiv unterstützen möchten“, so Rosinger.

Erster CoderDojo-Stammtisch Mentor

Erstes Schnupper-CoderDojo

Das Projektteam plant mit dem CoderDojo Steyr noch im Herbst im Museum Arbeitswelt durchzustarten. Wer sich für das Projekt interessiert und sich vorstellen kann, als Mentor künftig mitzuwirken, kann am Dienstag, dem 25. September, zum ersten CoderDojo-Stammtisch um 19 Uhr in den Makerspace des Vereins Steyr-Werke (Gaswerkgasse 1) kommen.Eltern, Kinder und Jugendliche können im Vorfeld der Veranstaltung „Digitale Transformation: Bildung“ am Donnerstag, dem 4. Oktober, ab 15 Uhr an der Infoveranstaltung für die Herbstaktivitäten teilnehmen und das erste Schnupper-CoderDojo ausprobieren.