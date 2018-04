Tag der offfenen Tür in der Produktionsschule Steyr

27.04.2018, 10:22 Uhr

Was ist eine Produktionsschule?

In der BFI-Produktionsschule Steyr erhalten Jugendliche, die bisher am Arbeitsmarkt eher negative Erfahrungen gemacht haben, eine völlig neue Perspektive. „Bei uns können sie einen positiven Zugang zu Ausbildung und Arbeit finden“, sagt Drews-Milalkovits. In den vier Fachbereichen Holz, Metall, Gastro/Catering sowie EDV/Büro werden die Schul- oder Lehrabbrecher auf das Berufsleben vorbereitet. Die jungen Menschen, die in der Regel zwischen 15 bis 25 Jahre alt sind und vom AMS Steyr zugewiesen werden, erhalten aber nicht nur viel Know-how, das sie später im Job anwenden können, sondern sie lernen auch, die Strukturen eines geregelten Arbeitslebens zu akzeptieren.Steyr war im Jahr 2002 der Pionier dieses erfolgreichen arbeitsmarktpolitischen Modells, das vom Land Oberösterreich, dem Arbeitsmarktservice und der Stadt Steyr finanziell unterstützt wird. Mittlerweile betreibt das BFI Oberösterreich mit großem Erfolg weitere Produktionsschulen in Oberösterreich.