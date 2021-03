Physiotherapeut Hannes Reymair gibt Tipps, wie Verspannungen und Schmerzen auch in Homeoffice-Zeiten gar nicht erst entstehen.

STEINACH (lg). Ein länger Arbeitstag vor dem PC, der Schädel brummt und der Nacken schmerzt. Mit den Auswirkungen von Überlastung und Bewegungsmangel hat Physiotherapeut Hannes Reymair in seiner Steinacher Praxis tagtäglich zu tun. "Durch Fehlhaltungen entstehen Verspannungen und in Folge Schmerzen, die oftmals vom Nacken über die Schultern und Arme auch auf den Kopf oder den Rücken ausstrahlen können."

Smartphone-Daumen & Co.

Wer den ganzen Tag am PC oder Handy sitzt, sollte laut dem Experten unbedingt auf genügend Pausen und ausreichend Bewegung in der Freizeit achten. Auch Phänomen wie dem Smartphone-Daumen und dem Mausarm lässt sich mit einem wohl überlegten Umgang mit der Technik entgegenwirken. "Wer den ganzen Tag sitzend am PC verbringt, sollte sich daheim nicht wieder vor den Fernseher setzen und vielleicht auch noch im Handy tippen." Reymair selbst sorgt seit nunmehr 22 Jahren in seiner Praxis in Hochacker für die Gesundheit und Beweglichkeit seiner Patienten.

Genug Pausen einlegen!

Er empfiehlt in erster Linie, auf den eigenen Körper zu hören und sich bei Schmerzen umgehend Hilfe zu holen. Ärzte und Therapeuten könnten dann gezielt mit speziellen Massagen, Übungen oder anderen Therapieformen entgegenwirken. "Es gibt nicht die eine Übung, die für jedermann das Richtige ist." Grundsätzlich für alle zu empfehlen sei jedoch eine ergonomische, aufrechte Haltung am Arbeitsplatz, ein gerader Blick auf den PC, genügend Pausen mit kurzen Lockerungsübungen und viel Bewegung in der freien Zeit.

www.meinbezirk.at