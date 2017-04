Keine Panik vor dem Wolf

30.04.2017, 16:00 Uhr

Scheue Tiere

Keine Angst im Wald

"Wölfe sind scheue Tiere, die man eigentlich überhaupt nicht zu Gesicht bekommt", so Ulrich. Sie meiden es im Allgemeinen, sich im Bereich von Siedlungsräumen aufzuhalten. In Tirol sind es meist nur einzelne Wölfe, die durch das Gebiet durchziehen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wölfe in unserem Gebiet niederlassen, ist sehr gering. Dafür ist Tirol einfach zu dich besiedelt", so Ulrich.Laut Dirk Ulrich ist die Angst vor Wölfen unbegründet: "Man muss im Wald oder auf Wanderwegen keine Angst haben. Sobald ein Wolf Menschen wittert, flüchtet er." Je mehr Menschen zusammen unterwegs sind, desto mehr Eindruck macht das beim Wolf, denn dieser kann sich immer nur auf eine Gefahrenquelle konzentrieren – die Reaktion: Flucht.Die einzige Gefahr besteht nur dann, wenn sich ein Wolf in die Enge getrieben fühlt. Die Reaktion kann dann ein Angriff sein. Ulrich: "Aber wenn die Tiere ausweichen können, dann passiert nichts."

Aufklärung steht an erster Stelle

Infoveranstaltung

Kathrin Herzer ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Schutzgebietes Stubaier Alpen zuständig. Sie betont: "Für uns steht Aufklärung beim Thema Wolf an erster Stelle. Den Menschen soll die Angst vor dem Wolf genommen werden." Sie stellt klar, dass Wölfe immer wieder durch unser Gebiet ziehen. Sowohl von Italien als auch von den Karpaten kommend ziehen immer wieder Wölfe durch Tirol.Man verstehe aber auf jeden Fall auch die Landwirte und Bauern: "Wir sagen auf keinen Fall, dass uns das gleichgültig ist, wenn beispielsweise Schafe gerissen werden, sondern wollen vermitteln." Zu diesem Zweck soll es in baldiger Zukunft eine Infoveranstaltung geben, wo rund um das Thema Wolf informiert wird.