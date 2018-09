Ergebnisse vom 9.Internationalen Adi Rainalter Tischtennis-Turnier

17.09.2018, 07:49 Uhr

Mit mehr als 60 Sportlern konnten Sektionsleiter Hans Tembler, Organisator Christian Mair, Hemma Eigentler,und Jo Fiechtl vom TSV AustriAlpin ein ausgezeichnetes Teilnehmerfeld am Turniertag begrüßen.21 Mannschaften 2 aus Italien,1 Schweiz/Liechtenstein,Deutschland,Vorarlberg und aus Tirol.Insgesamt wurden ca 200 Einzelspiele bzw. über 50 Mannschaftsspiele ausgetragen, die auf hohen Niveau standen!Mit dem Bürgermeister Mag. Robert Denifl,Gottfried Kapferer, Obmann TSV AustriAlpin Fulpmes Mag Josef Hammer ,Walter Rainalter sahen sich viele Ehrengäste die spannenden Matches an.

Sektionsleiter Hans Tembler bedankt sich bei allen Helfern die zum guten Gelingen des Turniers beigetragen haben! Nach dem All you can Eat Grillbuffet ging es zur Preisverteilung die im Eingangsbereich der Sporthalle stattfand!Sieger dieses spannenden Turniers wurde Wörgl/Hopfgarten2. Platz Fulpmes 13. Platz Triesen4. Platz Fulpmes 25. Platz Kirchbichl 16. Platz Kramsach7. Platz Kriens8. Platz SVG 19. Platz Inzing/Schwaz10. Platz Mils11. Platz Kleinwalsertal12. Platz TI13. Platz Bozen14. Platz Schwaz15. Platz Kirchbichl 216. Platz Rum17. Platz Passeier18. Platz Bayern 0719. Platz Telfes20. Platz SVG 2Gratulation an alle Teilnehmer!Mit sportlichen GrüßenSektionsleiter Johann TemblerJ.tembler@gmx.at 06645333411Alle Bilder (Heinz Leitgeb) und Ergebnislisten unter https://www.tsv-fulpmes.at/