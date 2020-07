TELFS, TARRENZ. Auch für den Telfer Künstler Bernhard Witsch ist die lange Corona-Pause nun vorbei. Beim Bildhauer Symposium in Tarrenz setzte der Rostbaron gemeinsam mit vielen Künstler-KollegInnen ein Zeichen für die Rückkehr der Kunstveranstaltungen. Kunstschaffende und Besucher freuten sich gemeinsam über die Rückkehr der Kunst.



Neue Kunstwerke für Skulpturenweg

Unter Einhaltung der Abstandsregeln konnten die Obleute des Kunstforum Salvesen, Marika Wille Jais und Reinhold Neururer zahlreiche Künstler begrüßen. Das Symposium fand von 5. – 12. Juli beim Gasthof Sonne in Tarrenz statt. In diesem Zeitrum erschufen Sandra Brugger (Pettneu), Manfred Hellweger (Pettneu), Christian Moschen (Grins), Werner Pirker (Kärnten), Gabriel Rauchegger (Osttirol) und Bernhard Witsch (Telfs) anspruchsvolle Kunstwerke die den Skulpturenweg in den nächsten beiden Jahren zieren werden. Bernhard Witsch legt allen Kunstinteressierten den Skulpturenweg in Tarrenz sehr ans Herz. Die Gehzeit beträgt ca. 45 Minuten.