ZIRL. Den Kindergarten am Marktplatz in Zirl gibt es nun schon bereits seit 25 Jahren. Wer schon einmal im Inneren des Gebäudes war, weiß dass es schon langsam in die Jahre gekommen ist. Diesen Sommer wird nun eine kostenintensive Sanierung durchgeführt. Bis zum Beginn des neuen Kindergarten-Jahres sollte alles fertig sein.

Höchste Zeit

100.000€ wurden in die Hand genommen um Böden auszutauschen, eine neue Schalldämmung zu installieren, den Turnsaal zu modernisieren und alles neu auszumalen. Das Geld für die Sanierungsmaßnahmen kommt zum Großteil aus Förderungen. Die Bildungsreferentin der Marktgemeinde Zirl, Iris Pichler, ist froh über den neuen Look des Kindergartens:



"Vor allem der Schallschutz macht für uns und die Kinder einen großen Unterschied, nun können wir ein offenes Konzept praktizieren, ohne dass es im Kindergarten zu laut wird. Wir sind sehr froh, dass wir diese Maßnahmen nun endlich setzten konnten, bis jetzt haben wir diese Angelegenheit lang vor und hergeschoben."