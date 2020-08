SCHARNITZ. Katharina Triendl und der EV Scharnitz gehen ab sofort getrennte Wege. Aufgrund einiger Differenzen trainiert die Scharnitzerin nun in Steinach.Und das gleich sechs mal pro Woche. Hier bereitet sich das Stocksport-Ass auf die zahlreichen kommenden Veranstaltungen vor.





Dichtes Programm

Beispielsweise die Vereinsmeisterschaft in Angerberg die kommende Woche stattfindet. Am 29/30 August finden dann die Landesmeisterschaften im Einzelbewerb statt. Die Woche darauf steht schon die Teilnahme an einem Solo-Turnier an. Wiederum die Woche drauf am 12. und 13. ist die ÖM im Einzelspielen in Klagenfurt. Am 26. und 27. September ist Katharina als Betreuerin bei der Girls Trophy (Sichtungsturnier für jungen Spielerinnen) eingeladen. Ein Foto der Scharnitzerin dient sogar als Logo der Ausschreibung.