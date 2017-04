Schreiben für die Schützengilde Zirl – #einfachnäherdran

01.05.2017, 00:30 Uhr

Regionaut (Leserreporter) Gerhard Hofbauer berichtet regelmäßig über die Erfolge und Vereinsaktivitäten der Schützengilde Zirl.

: Gerhard Hofbauer: Mai 2013: Innsbruck-Land, Tirol: "Immer auf eigenen Füßen stehen!"Gerhard selbst betreibt mit großer Freude den Schießsport und ist selbst im Verein der Schützengilde Zirl aktiv. Aus diesem Grund informiert er in seinen Beiträgen die Leser und die Vereinsmitglieder über Aktuelles aus dem Schießsport in Zirl. Persönlich sind Gerhard Gesundheit wichtig, große Freude macht ihm seine Arbeit im Verein. Die Zirler Schützengilde zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Vereinen in Zirl. Bereits 1487 wurden die Schützen in Zirl das erste Mal erwähnt. Inzwischen ist der Schießsport in Zirl ein Breitensport für Jung und Alt geworden – das Motto dabei lautet: Erfolg durch Konzentration. Neben verschiedenen Meisterschaften ist die Schützengilde Zirl auch an vielen Aktivitäten in Zirl mitbeteiligt und gilt als Traditionsträger und Erhalter von Kulturgut.

Gerhard ist Regionaut geworden, weil die Berichterstattung in der Regionalpresse für seinen Verein sehr wichtig ist. Deshalb hat er in der Schützengilde Zirl auch die Betreuung der Internetpräsenz übernommen. Reaktionen von Lesern sind ihm wichtig, da diese eine gute Werbung für seinen Sport sind. Im aktuellen Bezirksblatt schaut Gerhard immer nach, ob einer seiner Beiträge oder Fotos abgedruckt wurden. Wenn das passiert, freut er sich natürlich darüber. Viele seiner Beiträge zeigen die Erfolge und die vielen Medaillen, die die Zirler Schützengilde bei Tiroler und Österreichischen Meisterschaften erzielen konnten.