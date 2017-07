Bozner Markt in Mittenwald -Das Event des Jahres

27.07.2017, 12:21 Uhr

Als historisch gekleidete Kaufleute, Handwerker, Wirte, Gaukler und Musiker lassen sie den Geigenbauort in Bayerns Bergen als blühendes Handelsstädtchen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert hochleben.

Vom 5. bis 13. August findet in Mittenwald wieder derstatt – er gehört ohne Zweifel zu den Highlights im Veranstaltungskalender der. Der historische Handels- und Handwerkermarkt in den historischen Gassen des Mittenwalder Ortszentrums begeistert tausende Besucher. Dieses Jahr feiert der Bozner Markt sein. Seit November 2016 laufen die Vorbereitungen für das „Spätmittelalter zum Anfassen“, so das Motto des historischen Bozner Marktes in Mittenwald.Speis‘ und Trank wird in gemütlichen Schenken kredenzt, der Wein kommt stilecht nur in Krüge und Becher aus Ton. Feierlich eröffnet wird der Bozner Markt am 4. August 2017 um 21 Uhr, mit den historischen Theaterszenen „Wein, Pest & Hexenjagd – Schicksale während des Bozner Marktes“.

Geschichte

Öffnungszeiten

startet das bunte Markttreiben,, um. Unterhaltsam ist auch das Ende der Bozner Marktwoche: Beim Bartschneiden am 13. August lassen viele Mittenwalder auf der Bühne die Haarpracht abrasieren, die sie extra für die Marktwoche wachsen ließen. Programm und mehr Infos unter: www.boznermarkt.de

Ende des 15. Jahrhunderts lag die Republik Venedig mit Erzherzog Sigmund von Tirol in heftigem Streit. Deshalb suchten die Venezianer eine sichere Alternative zu Bozen als Hauptumschlagplatz für die Waren aus Italien und dem Orient. 1487 verlegten sie den Bozner Markt nach Mittenwald, den ersten Markt nördlich der Tiroler Grenze. Er zeichnete sich durch die günstige Lage an der Isar und der ehemals römischen Via Raetia sowie durch ein bestens organisiertes Transportwesen zu Wasser und zu Land aus. So avancierte Mittenwald zum blühenden Handelszentrum zwischen den Städten im Norden und der Levante. Fast 200 Jahre lang genossen die Bürger Mittenwalds wirtschaftlichen und kulturellen Reichtum. Diese Zeit feiert Mittenwald alle fünf Jahre. Bis heute sind die Relikte aus Spätmittelalter und Renaissance in Mittenwald sichtbar: Hohe Toreinfahrten, eindrucksvolle Gewölbe oder Namen wie die „Ballenhausgasse“ (von Stoffballen) erinnern an die rege Handelstätigkeit mit Rohstoffen, Tuch und Gewürzen. Von der reichen Geschichte zeugen auch einige der bemalten Fassaden des Luftkurortes. Vor allem in der Fußgängerzone ist diese „Lüftlmalerei“ zu bewundern, die örtliche Künstler immer noch beherrschen.Bozner Markt: