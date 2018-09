Ein Job als redaktionelle Mitarbeiterin

24.09.2018, 07:00 Uhr

Das Herz von Dagmar Knoflach-Haberditz schlägt für die Region.

ist seit sechs Jahren redaktionelle Mitarbeiterin der Bezirksblätter Schwaz. Bereits während des Studiums hat sie zuerst als Korrekturleserin und dann als freie Redakteurin bei den Bezirksblättern gearbeitet. Für sie stand nach dem Studium fest, dass sie ihrezum Beruf machen wollte.

„Als redaktionelle Mitarbeiterin kann ich meine Kreativität beim Schreiben und Fotografieren ausleben, ob im Büro oder am Ort des Geschehens. Ich finde es toll, dass mein Job so abwechslungsreich ist.“

Die redaktionellen Mitarbeiter der Bezirksblätter wissen, wo was los ist, denn ihr Herz schlägt für das Lokale.

Wenn in der Gegend etwas los ist, sind sie da, um darüber zu berichten. Zu ihren Aufgaben zählen die selbstständige Recherche interessanter Themen, das Verfassen von Artikeln, das Führen von Interviews und das Fotografieren. Durch Schulungen der internen RMA Akademie sind sie bestens auf die Herausforderungen im Arbeitsalltag vorbereitet.Ausgestattet mit modernem Equipment, machen sie jede Lokalausgabe – Print wie Online – zur spannenden Lektüre. In diesem abwechslungsreichen Job ist kein Tag wie der andere.