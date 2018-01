Feuerwehr Zirl zieht Bilanz: 133 Einsätze und 133 Übungen

22.01.2018, 17:26 Uhr

Im vergangen Jahr leistete die Feuerwehr Zirl 133 Einsätze ab. Zusätzlich absolvierten die Mitglieder der Feuerwehr 133 verschiedene Übungen und zahlreiche Weiterbildungen an der Landesfeuerwehrschule in Telfs.Bei den Neuwahlen wurde Kdt. Arnold Lanziner mit überwältigenden 72 Ja-Stimmen und nur einer Enthaltung für weitere 5 Jahre in seinem Amt bestätigt, so wie auch Kassier Florian Nagiller. Nicht mehr zur Wahl standen Kdt.-Stv. Gerd Nagiller und Schriftführer Florian Prosch. Neuer Stellvertreter ist Lukas Noflatscher und Schriftführer Matthias Wild. Foto oben: Kassier Florian Nagiller, Kdt. Arnold Lanziner, Stv. Lukas Noflatscher und Schriftführer Matthias Wild (v. li.)