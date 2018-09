Der Star des Sonntags hieß Michael Augustin

24.09.2018, 14:17 Uhr

Die Telfer schicken Kundl souverän mit 4:1 nach Hause, Nummer 11 Michael Augustin bereitet alle Treffer vor bzw. versenkt sie selbst.

Und wieder von vorn



Verletzungsserie hört nicht auf



TELFS (jus). Zwei Namen haben des Spiel Telfs gegen Kundl am Sonntag dominiert: Augustin und Schreter. Die beiden scheinen die Tore für sich gepachtet zu haben. Schon in der 10. Minute versenkt Michael den ersten Elfer, nachdem er zuvor im Strafraum gefoult wurde. Auch das zweite Tor in der 33. Minute wird von ihm vorbereitet. Er läuft durch bis fast zu Grundlinie, passt in die Mitte und Marcel Schreter verwandelt das Tor. "In den letzten 10 Minuten sind wir dann aber leichtfertig geworden", so Trainer Werner Rott. Das büßen die Telfer umgehend. Belmin Majetic kommt über rechts, wird in der Mitte alleingelassen und versenkt den Ball im Netz. Die Mannschaften gehen mit 2:1 in die Pause.Die zweite Halbzeit scheint eine Wiederholung der ersten zu sein - wenn auch ohne Gegentor. Das 3:1 fällt erneut nach einem Foul an Michael Augustin, er verwandelt erneut den Elfmeter. Und das 4:1 war erneut Teamarbeit von Augustin und Schreter. Augustin läuft über links nach vorne, passt in die Mitte, Schreter versenkt. Viel Abwechslung war also nicht dabei, den Telfern dürfte das wurscht sein.Kleiner Wermutstropfen: die Verletzungsserie der Telfer scheint nicht abzureißen. Am Sonntag hat es Marvin Kranebitter erwischt. Er hat einen Muskelriss in der Bauchgegend und fällt 5-6 Wochen aus.