Gemeindevertreter Christian Bruckmüller (Grüne) griff bei der letzten Gemeindevertretersitzung wieder ein heikles Thema auf: die Durchfahrt am Samstag beim Grünmarkt am Kornsteinplatz.

HALLEIN. um Auto wälzt sich durch die Wichtelhuberstraße, geparkt wird an allen möglichen und unmöglichen Stellen. “Das Marktflair leidet total, die Marktbesucher müssen sich durch die Autos schlängeln und gefährlich ist es auch noch“, so Bruckmüller. Im Wahlkampf des Vorjahres wurde auf Anregung der SPÖ an einem Samstag die Durchfahrt gesperrt. Der Wohlfühlcharakter war beachtlich und die Besucher sichtlich erfreut. Nicht erfreut waren die Geschäftsleute, vor allem am Robert-, Bayrhamer- und Florianiplatz sowie in der Raitenaustraße, da die Kunden große Umwege in Kauf nehmen mussten. Damals einigten sich die Unternehmen mit der Stadtgemeinde, am Samstag in Höhe Raiffeisenbank die Durchfahrt Richtung Bayrhamerplatz zu sperren. Das hat sich bis heute bewährt. Der Antrag von Christian Bruckmüller wurde an den Verkehrsausschuss zur weiteren Bearbeitung übergeben.