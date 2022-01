Das Naherholungsgebiet Bad Dürrnberg, oberhalb von Hallein, bietet zahlreiche Winteraktivitäten.

HALLEIN/BAD DÜRRNBERG. Der Dürrnberg bietet sowohl für Familien als auch für Schneeschuhwanderer zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Da ist zum einen eine grenzüberschreitende Panorama-Schneeschuhwanderung zum Zinkenstüberl mit anschließender Abfahrt mit dem Sessellift, zum anderen bietet der Halleiner Hausberg zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.

Bei einer Schneeschuhwanderung, ist zu beachten, dass man sich in freier Natur und in alpinem Gelände befindet. Eine passende Winterausrüstung samt Notfallpaket entspricht der Sorgfalt einer Bergtourenplanung.

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

"Aufi" zum Zinkenkogel

Direkt gegenüber der Infostelle in Bad Dürrnberg geht es entlang der Rumpelgasse. Das erste Stück führt zuerst noch auf geräumten Straßen steil bergauf bis zur Grenzstelle Gmerk. Bereits auf bayrischer Seite, unmittelbar hinter dem ehemaligen Grenzübergang, zweigt links der sogenannte Wasserleitung ab.

Die Natur geniessen und auf sie achten.

Diesem Weg zuerst entlang des Waldrandes bzw. durch den Wald immer parallel zur Rossfeldstraße bis zum Ferienhaus Heißbäck folgen. Am Ferienhaus geht es nach links und von nun an bergauf in Richtung Zinkenkogel. Tipp für Schneeschuhwanderer: Nicht den Weg über den "alpinen Steig" nehmen, sondern auf der Forststraße bleiben. Auf diesem wird der Zinkenkogel halb umrundet.

Wintersport macht hungrig. Spass am Dürrnberg.

Foto: TVB Tennengau / Hallein - Bad Dürrnberg

Am Ziel angekommen, spricht nichts gegen eine Stärkung im Zinkenstüberl. Für diejenigen Sportler, die es gemütlicher mögen, bietet es sich an, mit dem Sessellift wieder ins Tal zu gondeln. Der höchste Punkt dieser Wanderung liegt bei 1.311 Meter.

Waren sie schon einmal am Zinkenkogel (Dürrnberg) Snow Tuben?

Bei einer Schneeschuhwanderung wie dieser, ist zu beachten, dass man sich in freier Natur und zum Teil in alpinem Gelände befindet. Eine passende Winterausrüstung samt Notfallpaket entspricht derselben Sorgfalt, mit der Wanderer ihre Touren zuvor zusammenstellen.

Mit der ganzen Familie am Hausberg der Halleiner.

Familienspaß am Hausberg

Rodeln, Skifahren, Snowboarden: Das sind Sportarten, die die meisten schon einmal versucht haben. Manche kennen noch die ursprünglichen Vorläufer von Snow Tubes: Übergroße, ausrangierte Reifen von Traktoren oder Lastern mit denen Waghalsige die Piste "hinabrauschten".

Familienspass am Dürrnberg.

Mit diesen überdimensionalen Schwimmreifen haben die modernen Snowtubes nichts mehr gemein. Mittlerweile sind es ausgereifte Sportgeräte. Aber bevor man diese aufblasbaren Schlitten am Dürrnberg nutzen kann, heißt es von der Talstation der Zinkenlifte aus, einen Winterspaziergang mit dem Sportgerät bergauf zu machen.

Familiengaudi am Halleiner Hausberg.

Aus Erfahrung weiß der Autor, dass vor allem kleinere Familienmitglieder gern mal streiken, wenn es zu Fuß bergauf geht. Hier kommt ein weiterer Vorteil der Tubes zum Vorschein: Sie können die Kinder hineinsetzen und hinaufziehen. Perfekt für die Fitness von Eltern, die zu viel Zeit im Homeoffice verbringen müssen. Die Belohnung kommt dann in Form eines Snowtube-Rennens. Tipp: An der Talstation der Zinkenlifte besteht die Möglichkeit, sich Snowtubing-Reifen auszuleihen.

Mit überdimensionalen Schwimmreifen haben die modernen Snowtubes nichts mehr gemein. Mittlerweile sind es ausgereifte Sportgeräte.

Anreisetipps

Auf der Tauernautobahn (A10) die Abfahrt Hallein (Exit 16) in Richtung Hallein-Zentrum nehmen. Wir folgen der Beschilderung zur Pernerinsel und nach Bad Dürrnberg. Auf der Dürrnbergstraße geht es den Berg hinauf bis nach Bad Dürrnberg. Unser Ausgangspunkt befindet sich auf der linken Straßenseite (Parkplatz Zinkenlifte). Öffentliche Verkehrsmittel:

Mit dem Zug bis zum Bahnhof Hallein, von dort mit dem Bus Nr. 41 Richtung Bad Dürrnberg (Haltestelle Zinkenlift). Parken: Parkplatz Zinkenlifte.