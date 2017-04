15 Jahre Lebensfreude im Tennengau

22.04.2017, 20:32 Uhr

Hospiz-Initiative in Oberalm

Am Donnerstag luden Einsatzleiterinund das Team der Hospiz-Initiative Tennengau alle Wegbegleiter und Unterstützer zum 15-jährigen Jubiläum im Gasthof Angerer ein. Seit der Gründung im Jahre 2002 wurde viel hospizbewegt. Es wurde betreut, begleitet, gelacht und geweint, gesprochen und geschwiegen. Das vorrangige Ziel ist schwer kranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen in ihrer schwierigen Situation beizustehen und sie ihren Bedürfnissen gemäß zu begleiten.Ohne das Engagement vieler ehrenamtlicher und hauptamtlicher Menschen sowie der tatkräftigen Unterstützung von Privaten, Wirtschaft und Politik wäre dies jedoch nicht möglich. Nach der Festrede von Schriftsteller, wurde das Theaterstück "Ich erinnere mich genau" vonunter der Regie vonaufgeführt. Beim anschließendem gemütlichen Beisammensein mit Live-Musik vonkonnten die zahlreichen Gäste den Abend nochmals reflektieren."Allen, die in dieser Zeit die Arbeit des Teams unterstützt und so zum Gelingen beigetragen haben, dem Land Salzburg, den Tennengauer Gemeinden, den Sozialversicherungsträgern, Sponsoren, Förderern, und Spendern sei an dieser Stelle herzlich gedankt", so, Obfrau der Hospiz-Bewegung Salzburg.