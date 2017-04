Fröhliche Wanderung des Seniorenbund Puch

27.04.2017, 15:39 Uhr

Wind und Wetter wurde getrotzt

Puch (tri). Gut gelaunt und voller Energie fand am vergangenen Donnerstag die Wanderung des Seniorenbund Puch zum Gasthof Überfuhr statt. Die Gruppe fing noch etwas klein an, wurde aber während der Wanderung immer größer, da immer wieder ein paar dazukamen. Einige ließen die Wanderung jedoch gänzlich aus und kamen gleich direkt zum Gasthof. Da durfte dann gelacht und geschmaust werden. Wohlverdient für die, die Wind und Wetter trotzten und die gemeinsame Wanderung durchzogen. "Die nächste große Wanderung findet im September statt und führt ins Wiestal zum Bischofwirt", erzählt uns Obfrau Marianne Hofstätter. Hoffentlich ist der Wettergott an dem Tag gnädiger.