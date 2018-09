Das etwas andere Café im Herzen der Stadt Hallein

14.09.2018, 14:18 Uhr

Die "Tortenboutique" bietet hausgemachte Kuchen und einzigartige Snacks mit Zutaten aus der Region.

Wieder Leben am "Oberen Markt 3" in Hallein

Jungunternehmerin Emina Novakov hat sich mit der Eröffnung ihres Cafés einen Traum erfüllt. "Das Backen habe ich immer schon geliebt. Irgendwann kam ich auf die Idee, mir mit meinem Hobby ein zweites Standbein aufzubauen." Die fleißige Mutter arbeitet derzeit nebenbei noch in einem Unternehmen, daher unterstützen sie zwei weitere Teamkollegen im Service.Einige Jahre lang stand das Geschäftslokal leer, bevor sich Novakov und ihr Mann entschieden, die Räume generalsanieren zu lassen. Sie haben viel investiert und wollten dem Ganzen wieder neues Leben einhauchen. Weitergehen soll es auch abwechslungsreich: "Wir überlegen uns auch ständig neue Specials, wie den Mozartkaffee, der bereits zum fixen Bestandteil der Karte geworden ist.", lächelt die Unternehmerin.

Das besondere am Café

Schon im Gastgarten sieht man, dass die Geschäftsführerin mit viel Liebe zum Detail arbeitet. Ein roter – oder sollte man besser rosa Faden sagen – zieht sich durch die ganze Tortenboutique: die Farbe Pink. Sogar die Handtücher auf der Toilette sind in diesem Farbton gehalten. Als besonders gelten neben dem Design auch die süßen Versuchungen. Emina Novakov erzählt, sie habe einige außergewöhnliche Leckereien im Sortiment, wie etwa die Kinder-Pingui-Torte, einen Schokobon-Kuchen und die Pariser-Schnitte. Besonders beliebt bei den Kunden sei vor allem die "Russische Mütze", eine Eigenkreation auf Basis von Großmutters Rezept. Die passionierte Konditorin lässt sich auch abseits des Kuchenbackens mögliche Trends einfallen. So etwa das Gentleman Special mit Weißwürsten, Weißbier und Brezen. Für die Damen gibt es Lachsbrötchen mit Prosecco Rosé. Wer erst am Abend für einen Abstecher in die Tortenboutique Zeit findet, kann auch Cocktails trinken.