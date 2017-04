Halleiner fertigt Salzachringe

26.04.2017, 09:00 Uhr

Mit Video

HALLEIN (tru). Zu seinen Arbeitsmaterialien zählen Diamanten, Rubine, Smaragde und Edelmetalle. Er verbindet sie geschickt und fertigt daraus wertvolle Unikate. Tobias Moser wurde in Hallein geboren, sein Vater übte die Tätigkeit des Goldschmiedes aus. Bereits als Kind bekam Tobias Moser, der das Geschäft vor zwei Jahren übernahm, einen Zugang zum Arbeiten mit Metallen und Legierungen. "Besonders das Schmelzen von Gold hat es mir als Kind angetan", erzählt der Weltenbummler. Der junge Mann, der seine Lehre teilweise in Graz und Salzburg gemacht hat, kam viel herum. "Neuseeland hat mich beeindruckt, der Lebensstil der Menschen ist anders", erzählt der Vater einer Tochter. Seinen Lebensstil hat Tobias Moser gefunden, "in der Freizeit gehe ich gerne fischen und verbringe die Zeit mit meiner Familie". Die Arbeit nimmt er - im Positiven - überallhin mit. So kam es auch zum Salzachring. "Beim Fischen fand ich Kieselsteine. Sofort hatte ich die Idee, daraus ein Schmuckstück zu kreieren", sagt er. "Ein original Tennengauer Produkt", lächelt er. Nicht nur bei der Ernährung spricht man von Nachhaltigkeit. "Ich versuche jedes Metall und jede Legierung einzuschmelzen und zu verarbeiten, weggeworfen wird bei mir nichts", betont Moser. Verwendet wird nur recyceltes Material. "Das Interessante an meinen Rohstoffen ist, dass sie immer wieder verändert, beziehungsweise eingeschmolzen werden können.

Moser und Schmuck

Das erste Schmuckstück, das Moser fertigte, war für seine Mutter. Es entstand damals aus Metallresten. Jetzt arbeitet der Goldschmied am liebsten mit Weißgold, "es ist weich und lässt sich gut formen", sagt er. Auf die Frage nach seinem Lieblingsstück antwortet er: "Das ist eine Brosche, mein Meisterstück, als Zeichen für den Abschluss zu meinem beruflichen Werdegang."