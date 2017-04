Junge Karateka mit Erfolg

28.04.2017, 08:12 Uhr

Dort, wo der beste Skifahrer der Welt daheim ist, trainieren auch junge Karateka fleißig.

ANNABERG-LUNGÖTZ (sys). Der Karateclub Yoseikan - der Name bedeutet "Ort, an dem Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gelehrt wird" - wurde 1984 in St. Johann/Pg. gegründet und ist nun schon seit vier Jahren im Lammertal aktiv. Erst kürzlich nahmen 50 Karateka an der Gürtelprüfung erfolgreich teil. Das Trainerteam Georg Erlbacher (4. Dan), Sonja Bammer-Hutter (4. Dan), Denis Divkovic (2. Dan) und Alexander Gstatter (1. Dan) haben die Teilnehmer in monatelanger Arbeit vorbereitet.

Kata und Bunkai

Drei Landesmeistertitel

Daneben errangen die Kinder und Jugendlichen auch bei verschiedenen Bewerben bereits einige Erfolge, so wie beim Salzburg Cup, wo die U16 Teilnehmerinnen im Kata Team/Bunkai ihren Vorjahressieg verteidigten. Während Kata eine Aneinanderreihung von Grundtechniken in genau festgelegter Reihenfolge und Richtung verlangt, werden diese Übungen im Bunkai mit Trainingspartnern in Anwendung gezeigt.Auch bei der Landesmeisterschaft schnitten die Karateka hervorragend ab, drei Landesmeistertitel gingen ins Lammertal: Wie bereits 2016, errang das Kata Team/Bunkai U16 Simon Hirscher, Dominik Erlbacher und Niki Hirscher Platz eins. Simon Hirscher konnte sich auch im Einzelbewerb den Landesmeister U16 erkämpfen sowie Suliman Murtaew in der Klasse Sen+35.Wenn Ihr Lust habt, einmal zu schnuppern oder mitzutrainieren, dann kommt jeden Freitag Nachmittag in der VS Lungötz einfach vorbei!