Der SVÖ Feuersbrunn durfte die Fährtenhunde Bundesmeisterschaft der Deutschen Schäferhunde erstmalig ausrichten – es war ein schönes Wochenende mit sehr guten Erfolgen.

FEUERSBRUNN. Ein Zusammentreffen von Hundesportfreunden aus ganz Österreich in einer Gesinnung – dem Hunde zum Wohl und uns zum Seelenheil! In einem zum Teil schwierigen Gelände zeigten 17 Hunde ihr Können bei der Nasenarbeit. Ganz besonders stolz sind wir auf unser langjähriges Mitglied Anton Zoubek (Fa. Portas in Oberstockstall) der mit seiner Hündin Blue den sensationellen 3. Platz erkämpfen konnte.